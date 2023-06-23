В регионах Монголии на границе с Россией и Китаем выявили 137 очагов чумы

Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии сообщил о наличии 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионы) страны, включая западные, которые граничат с Россией и Китаем. Они являются зонами повышенного риска.

"В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой. За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них 13 человек умерли. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла", — указали в исследовательском центре.

Сейчас в Монголии развивается скотоводство, а природный мир богат дикими животными и птицами, что увеличивает риск вспышки зоонозных инфекций, объяснила постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сокорро Эскаланте.

Ближайший к РФ регион с очагами бубонной чумы в Монголии — это Увс. Он граничит с Республикой Тыва. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведомство контролирует ситуацию с данным заболеванием.

"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ", — сказано в сообщении ведомства.