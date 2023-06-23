Регионам России рекомендовали подготовиться к профилактике чумы
Попова рекомендовала регионам РФ быть готовыми принять меры по профилактике чумы
Регионам России необходимо быть готовыми к проведению мер по профилактике чумы. Такую рекомендацию дала главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения чумы с учётом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации", — сказано в постановлении.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы, часть из них есть на территориях, которые находятся вблизи России и Китая. Ближайший к РФ регион с очагами бубонной чумы в Монголии — Увс, он граничит с Республикой Тыва. В Роспотребнадзоре заявляли, что ведомство контролирует ситуацию с заболеванием на ближайших к РФ территориях.
ТАСС / Пётр Ковалёв