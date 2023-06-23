Регионам России рекомендовали подготовиться к профилактике чумы

"Обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения чумы с учётом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации", — сказано в постановлении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы, часть из них есть на территориях, которые находятся вблизи России и Китая. Ближайший к РФ регион с очагами бубонной чумы в Монголии — Увс, он граничит с Республикой Тыва. В Роспотребнадзоре заявляли, что ведомство контролирует ситуацию с заболеванием на ближайших к РФ территориях.