В приамурском селе ввели карантин после обнаруженного трупа бешеной лисы

Трупы двух бешеных лисиц обнаружили в двух сёлах в Приамурье. Введён карантин по бешенству, сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

"На территории сёл Грибское и Раздольное <...> обнаружено два трупа лисиц. По заключению лабораторных исследований установлено, что умершие животные заражены бешенством", — говорится в сообщении.

11 июля карантин по бешенству был введён в селе Грибском Благовещенского района, а сегодня — в Раздольном Тамбовского района. К слову, во втором посёлке лису загрызли собаки. После этого псов привили, и сейчас за ними наблюдают местные ветеринары. Причина смерти второй дикой лисы не уточняется. Всего же за 2023 год в разных районах Амурской области зарегистрировали семь случаев бешенства животных.