В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства из-за енотовидной собаки
На юге Пермского края зафиксировали вспышку бешенства. Первой пациенткой стала женщина, которую на днях покусала енотовидная собака.
"В мае 2023 года в Чернушинском округе было обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населённый пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным", — приводит Ura.ru заявление Россельхознадзора.
По информации издания, нападение животного произошло 19 мая. В этот же день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился ввести карантин по бешенству в селе Трушники, где и произошёл инцидент. Известно, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, а затем женщину выписали домой для амбулаторного лечения.
Ранее хирург Александр Гоев объяснил, как оказать первую помощь при укусе собаки. Также врач напомнил, что животное может болеть или быть переносчиком вируса бешенства, поэтому стоит немедленно обратиться в больницу.