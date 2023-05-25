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25 мая, 15:03

В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства из-за енотовидной собаки

На юге Пермского края зафиксировали вспышку бешенства. Первой пациенткой стала женщина, которую на днях покусала енотовидная собака.

"В мае 2023 года в Чернушинском округе было обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населённый пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным", — приводит Ura.ru заявление Россельхознадзора.

По информации издания, нападение животного произошло 19 мая. В этот же день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился ввести карантин по бешенству в селе Трушники, где и произошёл инцидент. Известно, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, а затем женщину выписали домой для амбулаторного лечения.

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Ранее хирург Александр Гоев объяснил, как оказать первую помощь при укусе собаки. Также врач напомнил, что животное может болеть или быть переносчиком вируса бешенства, поэтому стоит немедленно обратиться в больницу.

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Wikipedia / Sergey Ryzhkov

Наталья Исакова
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