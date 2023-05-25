В Пермском крае зафиксировали вспышку бешенства из-за енотовидной собаки

"В мае 2023 года в Чернушинском округе было обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населённый пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным", — приводит Ura.ru заявление Россельхознадзора.

По информации издания, нападение животного произошло 19 мая. В этот же день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился ввести карантин по бешенству в селе Трушники, где и произошёл инцидент. Известно, что пострадавшей была оказана медицинская помощь, а затем женщину выписали домой для амбулаторного лечения.