На Камчатке лиса загнала собаку в ловушку и терпеливо наблюдала за её спасением

Лиса загнала собаку в железную ловушку в Петропавловске-Камчатском, и в итоге русскую гончую, застрявшую в заборе, пришлось вызволять спасателям. Как сообщает Главное управление ведомства по Камчатскому краю, ко всеобщему удивлению, лиса терпеливо наблюдала за спасением собаки и ждала в стороне.

Та самая лиса, которая загнала собаку в решётку, а потом терпеливо ждала, когда пса освободят. Фото © МЧС России по Камчатскому краю

Собака, попав в ловушку, громко выла и скулила, чем и привлекла внимание местных жителей, вызвавших спасателей. Примечательно, что, когда экстренные службы прибыли на место происшествия, в 30 метрах от пса они обнаружили и лису. Предположительно, именно из-за неё гончая и попала в засаду.

"Собаку удалось успокоить сразу. С помощью гидравлического инструмента мы раздвинули прутья металлического забора и вытащили пса. Всё это время совсем рядом сидела лиса. Похоже, что она ждала, когда мы закончим работу", — сообщила кинолог поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатке Анна Ечевская.

По её словам, осмотреть гончую не удалось. Как только её освободили, собака вновь бросилась догонять лису, и они быстро скрылись в лесной посадке.