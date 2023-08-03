Бешеный барсук укусил подростка в Амурской области, объявлен карантин
В селе Калинино Михайловского района Амурской области объявлен карантин после того, как заражённый бешенством барсук покусал 13-летнего мальчика во дворе дома. Об этом сообщает Управление ветеринарии по региону.
"После инцидента барсука отловили и проверили на бешенство. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было больно", — отметили в ведомстве.
Подростку оказали помощь и сделали прививку. Сейчас специалисты Управления ветеринарии вакцинируют от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных в посёлке, а местным жителям напоминают, что именно вакцины могут спасти жизнь человека.
А ранее на территории сёл Грибское и Раздольное в Приамурье были обнаружены две мёртвые лисицы. Выяснилось, что умершие животные тоже были заражены бешенством. Специалисты ввели карантин.
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