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3 августа, 07:18

Бешеный барсук укусил подростка в Амурской области, объявлен карантин

В селе Калинино Михайловского района Амурской области объявлен карантин после того, как заражённый бешенством барсук покусал 13-летнего мальчика во дворе дома. Об этом сообщает Управление ветеринарии по региону.

"После инцидента барсука отловили и проверили на бешенство. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было больно", отметили в ведомстве.

Подростку оказали помощь и сделали прививку. Сейчас специалисты Управления ветеринарии вакцинируют от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных в посёлке, а местным жителям напоминают, что именно вакцины могут спасти жизнь человека.

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А ранее на территории сёл Грибское и Раздольное в Приамурье были обнаружены две мёртвые лисицы. Выяснилось, что умершие животные тоже были заражены бешенством. Специалисты ввели карантин.

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Татьяна Миссуми
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