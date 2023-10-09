Цвет, форма или пятна: О каких проблемах со здоровьем могут рассказать ногти

Наш удивительный организм всегда показывает о произошедшем сбое или начавшемся недуге. Просто не все сигналы связаны с болью. Одни болезни заставляют есть непривычные продукты, вторые — провоцируют выпадение волос, а третьи — меняют цвет ногтей. Присмотритесь к кончикам своих пальцев и проверьте, всё ли там в порядке. Как ногти показывают болезни?

Что означает жёлтый оттенок на ногтях

Как по цвету и форме ногтей понять, что в организме что-то не так. Фото © Shutterstock

Почему ногти на руках вдруг стали жёлтыми? Такой феномен распространён среди курильщиков. А вот если взаимодействия с никотином нет, то изменение нормального цвета ногтей на жёлтый может быть признаком грибковой инфекции.

Почему ногти стали синими

Появившийся синий или голубой оттенок на ногтях говорит о проблемах у человека в области органов дыхания. Другими причинами могут быть низкий уровень гемоглобина и проблемы с кровообращением.

Продольные полосы на ногтях — что это значит

Причин, почему на ногтях вдруг образовались продольные полосы, несколько. Самая распространённая — стресс. Такая деформация ногтевой пластины также может быть следствием травмы. А ещё одна причина появления продольных полос на ногтях — нарушение обмена веществ.

Почему ногти постоянно ломаются и расслаиваются

О каких проблемах со здоровьем говорят тонкие и ломкие ногти? Фото © Shutterstock

Сколько вы ни ухаживаете за своими ногтями, а они всё время расслаиваются и ломаются. О каких проблемах в организме это говорит? Пожалуй, самое меньшее из бед нашей подборки. Ломкие ногти, которые невозможно отрастить, — это знак, что вам не хватает минералов и витаминов. Однако, если они расщеплённые, это уже сигнал о проблемах в работе яичек или яичников.

На ногтях тёмные полосы

Появились чёрные полосы на ногтях — это нехороший знак. Говорящий, конечно, о проблеме со здоровьем. Если уверены, что не испачкались и не придавили палец, то такие тёмные метки в некоторых случаях могут оказаться подногтевой меланомой. Это разновидность рака кожи.

Что означают белые пятна на ногтях

Белые и чёрные пятна на ногтях: о каких заболеваниях говорят? Фото © Shutterstock

Многие люди привыкли замечать на ногтях то появляющиеся, то исчезающие белые пятнышки. Так как ничего не болит, то большинство просто не придаёт этому значения. Но зря, ведь такие отметки говорят о нехватке цинка или кальция. А если у основания ногтя нет белого полукруга, это признак анемии.

Бороздки и "кратеры" на ногтях