Трата сил и времени: Эксперт рассказала, почему генеральные уборки раз в месяц неэффективны

Многим регулярная короткая уборка кажется бессмысленной затеей, ведь можно в течение месяца "копить" грязь, а потом за раз "отполировать" квартиру до идеального состояния. Однако такой подход на деле неэффективен, заявила в беседе с Лайфом эксперт чистоты и основатель компании SSClean Елена Гершензон.

По её словам, при регулярном откладывании уборки вы гарантированно потеряете гораздо больше времени на то, чтобы избавиться от следов засохнувших пятен от еды на полу, одежде или обивке мебели, а также от чернил, плесени и ржавчины. Эксперт добавила, что такие загрязнения не страшны, если избавиться от них сразу. Однако придётся приложить гораздо больше усилий для их устранения, когда они засохнут.

Гершензон советует сместить акцент с быстрых и простых действий на стратегические. Так, вместо того, чтобы вытереть едва заметный слой пыли на подоконнике, лучше очистить стеклянную дверцу от ещё не накопившегося налёта. Также стоит обратить внимание на полки в холодильнике — вероятно, в течение недели на них могли образоваться пятна от напитков или еды. И в этот момент избавиться от них гораздо проще, чем во время той самой отложенной генеральной уборки.

При этом в ходе генеральной уборки нельзя упускать из виду труднодоступные места: зоны под кроватью и за шкафами. Если пропылесосить их и не забыть пройтись по гардине, плинтусам и батареям, то в течение месяца на открытых поверхностях пыли станет намного меньше.

"Рекомендую не подметать, а пылесосить. А также не открывать окна и двери на долгое проветривание — оно позволяет большому количеству пыли залететь в помещение. Если такое проветривание необходимо, стоит установить на окно мелкоячеистую сетку — она станет барьером", — отметила Гершензон.

Она добавила, что есть универсальное моющее средство для каждого элемента в квартире. Многие клининговые компании используют хлор и растворители, однако в быту в них нет необходимости. Достаточно выбрать моющий концентрат с хорошими поверхностно-активными веществами, и тем самым вы приобретёте надёжного помощника в домашних делах. Хоть качественные компоненты стоят дороже привычных в масс-маркете, но такое средство позволит сэкономить время. К слову, в среднем россияне тратят на уборку 3 часа и 5 минут в неделю.

"Попробуйте внедрить в свой график хотя бы несколько из этих простых лайфхаков, которые помогут вам сохранять чистоту в доме, затрачивая гораздо меньше ресурсов, и уже скоро вы получите самый приятный бонус в виде свободного времени на досуг или любимые увлечения", — заключила Гершензон.