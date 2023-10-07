Идеальные стрижки для женщин старше 45 лет, которые сделают лицо более худым

В борьбе с лишними килограммами все средства хороши, особенно после 45 лет, когда овал лица потихоньку начинает округляться. Один из самых эффективных способов визуально это скрыть — выбрать правильную стрижку волос. Рассмотрим четыре варианта, которые помогут женщинам 45+ выглядеть более худыми. И никакие уколы и подтяжки не нужны.

Стрижка для женщин после 45 лет — каскад

Топ-5 современных стрижек, которые подчеркнут худое лицо женщин 45+. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hairbylorenzomartin

Стрижка каскад — одна из самых популярных и красивых причёсок в настоящее время. Она идеально подходит для локонов любой длины. Эта стрижка создаёт объём и плотность даже тонким волосам, а также придаёт им роскошный и стильный вид. Особенностью каскада является многослойность, которая подчёркивает текстуру волос и помогает вытянуть форму лица. Кроме того, можно добавить удлинённую чёлку, которая будет мягко обрамлять лицо и скроет недостатки. Эта стрижка позволяет экспериментировать с укладкой: можно создать объёмные причёски с помощью фена и щётки или лёгкие локоны с помощью плойки или утюжка.

Как похудеть в лице женщине 40+ — носить удлинённую чёлку

Секреты выбора стрижки, которая подчеркнёт красоту лица женщины 45+. Фото © Getty Images / Karwai Tang / WireImage

Носить удлинённую чёлку — отличный способ сделать лицо стройнее и скрыть объёмы щёк. Проконсультируйтесь со стилистом для подбора формы стрижки, которая вам подойдёт. Её укладка может показаться сложной, но на самом деле она проще, чем вы думаете. Во время сушки отделите чёлку и несколько прядей, разделите эту часть волос пополам. Высушите каждую половину, отводя волосы назад и прокручивая расчёску. Это создаст объём у корней и красивую форму волос. Закрепите причёску текстурирующим спреем или лаком средней фиксации.

Микси — идеальная стрижка для женщин 45+

Какие стрижки сделают лицо женщины 45+ более изящным и худым? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kassiabarbo / its_pronounced_kiersten

Стрижка микси — это сочетание пикси и маллета. Она отличается тем, что волосы на затылке длиннее прядей спереди. А эффект вытянутого лица создаётся благодаря рваной чёлке, которая также может быть различной длины. Кроме того, микси очень легко укладывать. Нужен только гель для волос, чтобы закрепить пряди. С его помощью можно создавать любые варианты укладки: закручивать или выпрямлять волосы.

Асимметричные стрижки отлично подойдут женщинам 45+

Лучшие стрижки для женщин 45+ для создания более худого лица. Фото © Getty Images

Асимметричные стрижки станут подходящим вариантом как для длинных, так и для коротких волос. Они помогут выделить скулы и визуально сделать подтяжку. Удлинённые пряди вокруг лица помогут скрыть щёки и скорректировать объём лица. Если вы не хотите короткую стрижку, можно попробовать уложить волосы на косой пробор. Это также создаст эффект асимметрии и сработает на "похудение" лица.