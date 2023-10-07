К бедности и ссорам: какие 6 вещей ни в коем случае нельзя дарить на новоселье

Новый дом — новый этап в жизни. Приумножить счастье новосёлов можно с помощью интересного подарка, способного украсить свежий ремонт. Однако есть перечень презентов, которые категорически запрещено дарить на это событие, чтобы не принести в новое гнёздышко несчастье.

1. Зеркало

Худший подарок на новоселье — зеркало. Оно может притягивать нечисть и даже заключать в себе души мертвых. Фото © Shutterstock

Много лет назад зеркало считалось одновременно и предметом особой роскоши, и самым настоящим бесовским изобретением. Его часто использовали для проведения магических ритуалов, а потому многие люди боялись отражающего предмета как огня. Именно поэтому многие суеверия сегодня просят настороженно относиться к даже совершенно новому подаренному зеркалу — ведь оно не только может притягивать нечисть, но и красть молодость. Многие эзотерики уверяют, такой презент станет причиной будущих ссор и расставаний. Стекляшку должны покупать сами хозяева, чтобы предмет интерьера изначально "впитал" в себя только их энергетику.

2. Часы

Почему на новоселье нельзя дарить часы: приметы и традиции. Фото © Freepik

Если придёте на новоселье с часами в подарок, это будет означать, что для хозяев пошёл отсчёт времени жизни в новом доме. Контекст не очень позитивный. Да и не всегда можно попасть в стиль дома, ведь все мы хотим самостоятельно оформить наш интерьер. А неподходящий декор просто отправится в мусорку или на дачу.

3. Режущие предметы

Колющие, режущие, острые предметы нельзя дарить в новоселье, поскольку они способны привнести в семью ссоры и разногласия. Фото © Shutterstock

Ножи — это воплощение зла, в которых скапливается негативная энергетика. Увы, во многих народах издревле считалось, что инструмент для резания ассоциируется исключительно с насилием и страданием. Это будет стимулировать ссоры в новой квартире. Поэтому владелец жилья, получая такой подарок, должен будет "купить" такие предметы из рук гостя за символическую сумму — это единственное решение, чтобы не навлечь бед.

4. Деньги

По народным приметам на новоселье никогда нельзя дарить деньги — навлекут беды. Фото © Shutterstock

Если вам кажется, что деньги — самый лучший подарок, то мы спорить не станем, но небольшую оговорку всё-таки сделаем. Дело в том, что такой подарок может однажды привести хозяев к разорению. Подаренные средства будут отбирать у семьи благополучие и достаток, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Вы же этого не хотите, верно?

5. Кошелёк

Что нельзя дарить на новоселье? Кошелёк привлекает несчастье. Фото © Shutterstock

Самый "креативный" подарок, после денег, конечно. Это одна из самых главных ошибок. Существует легенда, что во время дарения кошелька, пусть даже дорогого и красивого, вы отнимаете у семьи достаток и благополучие и забираете его себе. Да и пустым никогда нельзя его вручать.

6. Жемчуг и украшения из него

Народные мудрости, приметы и обычаи: почему определённым людям нельзя дарить жемчуг. Фото © Freepik