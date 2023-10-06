Как фотографии в Сети рассказывают экстрасенсам и колдунам всю правду о вас

Вы наверняка не раз видели в шоу с экстрасенсами ситуацию, где участников просят рассказать о фотографии, причём той, которую ясновидящий не наблюдает напрямую: она может быть отвёрнута, находиться в другой комнате или вовсе быть в галерее телефона. Весь секрет в энергетике изображений, которую они излучают. Бытует мнение, что лишь по одному снимку можно нанести человеку вред. Порой непоправимый. Можно ли выкладывать в Интернете фотографии на общее обозрение? А не наведут ли по ним порчу или что-нибудь ещё? Как вообще всё это работает — разбираемся.

1. Фотографии — это вампиры, сосущие энергию хозяина

Почему не стоит выкладывать фотографии в Интернете? На них могут навести порчу, сглаз, приворот, а также изображения способны высасывать вашу жизненную энергию. Фото © Freepik / dragana-gordic

Вот поэтому в соцсети лучше вообще не выкладывать фотографии. Ведь чем больше вы разместите там снимков, тем более полным будет ваш цифровой портрет. Такое изображение можно назвать фантомом, двойником человека, который требует энергетической подпитки.

И вы фактически подпитываете все свои образы личной энергетикой. То есть чем выше количество загруженных фотографий, тем больше энергии уходит в виртуальное пространство. Вы становитесь разряжённой батарейкой, обесточиваетесь и, как следствие, чувствуете упадок сил.

2. Оцените подписчиков на порядочность, чтобы оградиться от негативной энергии

Если человек хочет, чтобы ему энергия возвращалась, рассыпанная и сомнительная, от каких-то незнакомцев, пусть он, пожалуйста, размещает везде информацию о себе. Однако нередко от чужих "прилетает" такой вихрь отрицательной энергетики, что он способен снести или вспороть наш энергокаркас. Так что, если не хотите рисковать, стоит подумать, с кем, чем и в какой степени можно поделиться.

3. По фотографии можно узнать даже государственные тайны

Эзотерические правила фотографии в Сети: ваши изображения вскроют любые секреты, особенно если к делу подключатся экстрасенсы. Фото © Shutterstock

Современные руководители высокого ранга, руководители секретных учреждений, учёные, которые занимаются новейшими технологиями, а также работники спецслужб нигде не выкладывают свои фотографии. Потому что им прекрасно известно, что по этой информации можно узнать о человеке абсолютно всё. Мало того, оказать на него информационное воздействие. И тогда станут известны все государственные секреты, намерения политиков, подробности будущих прорывных технологий.

4. Смайлики на лицо ребёнка для защиты от сглаза. Рабочая тема?

Нередко, выложив фото с малышом, родители пытаются защитить детей от дурного глаза. У этих предрассудков могут быть разные варианты. Скажем, они развиваются на фоне религиозности: некоторые православные люди считают, что нельзя до крещения показывать ребёнка, а некоторые мусульмане — до семи лет. Одни верят, что вокруг много чёрных магов, делающих зло, другие — что все кареглазые женщины могут ненароком сглазить, если посмотрят на человека в плохом настроении. Ну и, конечно, распространённое: у ребёнка нет защитного энергетического поля, поэтому он легко пропускает негативную энергию. Спешим вас огорчить — это не работает! Человеку с экстрасенсорными способностями просто придётся потратить чуть больше времени для работы, но настоящий профессионал с такой "защитой" справится в два счёта. Так что либо публикуйте фото, либо, если опасайтесь, не делайте этого совсем.

5. А если на снимке только ноги у бассейна?

Что знает эзотерика о ваших фотографиях в Сети? Вы под колпаком, даже если выложили в Интернет фото своего ногтя на мизинце. Фото © Freepik

Эзотерики уверяют, достаточно даже небольшого участка тела, например руки. Ведь это часть энергоинформационного двойника, фантома, по которому можно увидеть настоящий образ и считывать с человека информацию: кто он, где находится и чем занимается. Так что чёрные очки от дистанционного воздействия спасти точно не смогут.

6. Приберегите вашу ауру