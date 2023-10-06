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6 октября, 13:32

Агроном раскрыла, как перед зимним сезоном защитить огород от грызунов

Эксперт Шубина: Приманки "Шторм" и "Гром" защитят огород от грызунов зимой

Обезопасить огород от грызунов зимой поможет карбамид, а также приманки "Шторм" и "Гром". Как правильно защитить сад от зубастых вредителей и грибка, РИА "ФедералПресс" рассказала организатор крестьянско-фермерского хозяйства "Сад Шубиной" Людмила Шубина.

"Зима — это время нашествия мышей, которые повреждают плодовые и ягодные культуры. Осенью нужно обязательно их попугать. Для этого продаются таблетки с определёнными видами ядов, их нужно раскладывать в местах скопления грызунов. Это может быть дровяник и другие места с хламом. Даже в компостной куче мыши всегда делают себе укромные места, производят потомство, поскольку там всегда теплее, чем в обычной почве. На складах также можно использовать клеевые ловушки", посоветовала агроном.

По словам эксперта, если на участке есть грызуны, их необходимо травить. Это можно сделать с помощью приманок "Шторм" и "Гром". Крысы и прочие грызуны их поедают, а потом погибают. Шубина добавила, что перед холодами также необходимо обработать плодовые во избежание грибковых заболеваний химикатами.

Эксперт рассказала, что бюджетное и действенное средство — карбамид. Его нужно растворить в воде, а затем через опрыскиватель обработать все деревья, кроме хвойных. Это поможет защитить плодовые и ягодные от септориоза, парши, монилиоза. Шубина дополнила, что опрыскивать нужно только после листопада.

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Обложка ©

Unsplash / Joshua J. Cotten

Александра Мышляева
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