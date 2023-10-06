Найден шестой вкус, который может распознать язык человека
Nature Communications: Учёные нашли шестой базовый вкус, распознаваемый языком
Учёные из Университета Южной Калифорнии обнаружили ещё один вкус, который способен различать язык человека. Об этом пишет научный журнал Nature Communications со ссылкой на результаты исследования.
Ранее было известно лишь о пяти таких вкусах: солёном, сладком, кислом, горьком и вкусе высокобелковых продуктов умами. Однако исследователи пришли к выводу, что можно различить ещё и шестой вкус, связанный с хлоридом аммония. Он особенно популярен в скандинавских странах, где его добавляют в различные сладости, в том числе в солёную лакрицу. Вкус можно распознать благодаря белку, ответственному за опознание кислого вкуса с помощью рецептора OTOP1.
"Мы увидели, что хлорид аммония является действительно сильным активатором канала OTOP1. Он активирует его так же хорошо или даже лучше, чем кислоты", — пояснила нейробиолог Эмили Лиман.
А ранее читателей Лайфа удивил незрячий парфюмер, рассказавший о способности ощущать запахи через звуки. Александр может зайти в кафе и понять, стоит ли там есть, и даже определить свежесть продуктов. У мужчины синестезия — он умеет ощущать запахи через звуки. Например, грейпфрут звучит как бас-гитара, а лесные орехи — как будто кто-то стучит по столу ногтём.
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