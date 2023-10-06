Найден шестой вкус, который может распознать язык человека

Учёные из Университета Южной Калифорнии обнаружили ещё один вкус, который способен различать язык человека. Об этом пишет научный журнал Nature Communications со ссылкой на результаты исследования.

Ранее было известно лишь о пяти таких вкусах: солёном, сладком, кислом, горьком и вкусе высокобелковых продуктов умами. Однако исследователи пришли к выводу, что можно различить ещё и шестой вкус, связанный с хлоридом аммония. Он особенно популярен в скандинавских странах, где его добавляют в различные сладости, в том числе в солёную лакрицу. Вкус можно распознать благодаря белку, ответственному за опознание кислого вкуса с помощью рецептора OTOP1.

"Мы увидели, что хлорид аммония является действительно сильным активатором канала OTOP1. Он активирует его так же хорошо или даже лучше, чем кислоты", — пояснила нейробиолог Эмили Лиман.