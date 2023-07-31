"Грейпфрут — бас-гитара": Незрячий парфюмер рассказал о способности ощущать запахи как звуки

Не секрет, что незрячим людям ориентироваться в пространстве помогают другие чувства, которые развиты у них настолько сильно, что любые изменения они ощущают достаточно чётко. Например, в Москве есть незрячие парфюмеры, которые шокируют своим обонянием. Создательница бренда духов Екатерина Зинченко объявила среди таких людей конкурс и была удивлена результатами.

"С первого дня, как только мы познакомили их с определённым количеством душистых веществ и дали обонятельный тест, который после года в парфюмерной школе люди сдают на семь из десяти, ребята сдали его на десять из десяти. Мы стояли с нашим технологом и просто переглядывались, потому что были в шоке", — приводит её слова gazetametro.ru.

Одним из "отличников" оказался Александр Яшин, который признался, что давно заметил у себя такую особенность. Так, он может зайти в кафе и понять, стоит ли там есть, а также определить свежесть продуктов. Кроме того, у мужчины синестезия, то есть он умеет ощущать запахи через звуки.

"Грейпфрут, например, звучит как бас-гитара. Лесные орехи — как будто кто-то стучит по столу ногтем. Запах скотча — это если кто-то по стеклу проводит пилкой. Противный звук! А яблоко — льётся вода. Каждый запах для меня звучит. Причём раньше я думал, что так у всех", — отметил он.

При этом у Александра уже есть авторский запах, который бы напоминал об отдыхе в парке. В него вошли ноты кофе, кокоса, орехов, клюквы, земли и опавшей листвы.