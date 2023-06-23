Назван топ-10 изобретений в медицине

Роспатент составил список самых интересных медицинских изобретений. В частности, в него вошёл протез кисти, который может взаимодействовать с экраном смартфона.

"В связи с широким использованием смартфонов и другой техники с сенсорными экранами актуальным является вопрос взаимодействия людей, имеющих протез верхней конечности, с такой техникой. Известные решения обладают рядом недостатков из-за необходимости контакта электропроводящей прокладки с кожей, что может привести к некорректной работе сенсорного экрана из-за ослабления или потери контакта с кожей", — цитирует представителя Роспатента РИА "Новости".

Там добавили, что новое изобретение, автором которого является Илья Чех, позволяет избежать этой проблемы. Также в список вошли протез слуховых косточек, имплантаты для плечевого сустава, протез кисти руки, который позволяет сжимать и разгибать пальцы, а также удерживать предметы, трансплантат из костного мозга здоровой конечности для восстановления травмированной ткани и другие изобретения.