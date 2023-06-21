5 космических технологий, которые незаметно проникли в нашу жизнь и изменили её навсегда

Кажется, мы стали забывать, как много нам дали космические полёты. Без этих технологий наша жизнь была бы совсем иной. Вот лишь несколько примеров.

1. Навигация

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Без искусственных спутников Земли мы бы не смогли найти кратчайший маршрут или воспользоваться онлайн-службой такси. Технологии GPS и ГЛОНАСС стали неотъемлемой частью нашей жизни, значительно её упростив. Теперь, если у тебя есть смартфон, потеряться даже в незнакомом городе практически невозможно.

2. Солнечные батареи

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Эта технология была изначально разработана для космических кораблей. Сегодня солнечные батареи повсеместно используются для производства электроэнергии на земле. Их можно увидеть на крышах домов, светофорах и в наручных часах.

3. Материалы с памятью формы

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Многие материалы, которые разрабатывались для космической сферы, добрались даже до нашей спальни! К примеру, полиуретан-силиконовый пластик. Он равномерно распределяет вес и давление, поглощает удары и восстанавливает первоначальную форму. Материал снижает нагрузку на космонавтов во время посадки — и сейчас используется в обычных матрасах.

4. МРТ

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Магнитно-резонансная томография (МРТ) была разработана на основе технологии, используемой для изучения космического излучения. Сейчас её широко применяют в медицине для диагностики таких заболеваний, как рак, инсульты и болезни сердца.

5. Миниатюрные датчики

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Миниатюрные датчики крепились к телу космонавта и скафандру, чтобы мониторить его физическое состояние. Сегодня они есть у всех нас: в смартфонах, умных часах, фитнес-трекерах и других гаджетах. Датчики помогают измерять активность, находить болезни и дают советы по поддержанию здорового образа жизни.