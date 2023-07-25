В Новосибирске студент изобрёл электронную трость с ультразвуком для инвалидов

Студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Виктор Смирнов изобрёл устройство для инвалидов по зрению с вибрационной обратной связью. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Идея заключается в разработке ассистивных устройств для инвалидов. В частности, это устройство для измерения дальности. Оно поможет слепым и слабовидящим людям получать больше информации об окружающем пространстве", — рассказал автор разработки.

По словам Смирнова, устройством можно пользоваться как тростью, но опорой в этом случае будет ультразвук. С его помощью измеряется расстояние до крупных препятствий, затем вибрация передаёт примерные данные. Студент отметил, что есть аналоги такого изобретения, но они дорого стоят и имеют неудобный функционал. Его же устройство создано с максимально возможной интеграцией отечественных элементов и технологий. В него встроена батарея, которую владелец может заряжать.

"Ожидается, что использование гаджета поможет инвалидам по зрению увереннее перемещаться в пространстве, в том числе в новых для них местах", — добавил Смирнов.

Студент уже получил на конкурсе "Студенческий стартап" грант на разработку в размере одного миллиона рублей. Теперь Смирнов планирует доработать устройство, а потом организовать его производство и вывод на рынок.