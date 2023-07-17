Китайцы изобрели ловушку для комаров со счётчиком "трупов"

Китайская компания Xiaomi разработала смарт-ловушку от комаров Pretty Dragonfly Dark Night Catcher Pro, оснащённую счётчиком убитых насекомых. Продажи уже начались, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Смарт-ловушка от комаров Pretty Dragonfly Dark Night Catcher Pro. Видео © VK / Hi-Tech Mail.ru

В смарт-ловушке установлен вентилятор, который создаёт вихрь, похожий на дыхание человека. Во время работы лопасти вращаются со скоростью 2,5 тысячи оборотов в минуту. Комаров приманивает свет и специальное вещество аттрактант. Попадая внутрь камеры, комары уже не смогут выбраться наружу благодаря защитной сетке.

Гаджет имеет два режима: стандартная работа и по таймеру. Управление сосредоточено на сенсорной панели или в мобильном приложении Mijia. Во втором случае соединение происходит по Wi-Fi. Стоимость девайса около трёх тысяч рублей.