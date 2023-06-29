Россиянам рассказали, что нужно съесть, чтобы стать невидимкой для комаров

"При разных обстоятельствах один и тот же человек может пахнуть по-разному. На наш аромат влияет секрет — жидкость, которую выделяют потовые железы на теле. Запах секрета в свою очередь варьируется в зависимости от съеденной пищи. Достаточно съесть определённый продукт, чтобы москиты утратили к вам всякий интерес", — сказала Грек в разговоре с "Газетой.ru".

По словам эксперта, самые эффективные продукты в этом плане — это чеснок и лук. Всё дело в том, что в них содержится органическое соединение аллицин. При смешении с потом он делает человека "невидимкой" для комаров. Ещё одно действенное средство — перец чили, содержащий капсаицин. Этот алкалоид приводит к тому, что у человека появляется жжение в глазах, текут слёзы. На комаров чили действует так же. Поэтому данный продукт можно использовать как "съедобный репеллент". Но при условии, что у вас нет проблем с желудком и противопоказаний к употреблению острой еды.