Врач рассказал, кому по-настоящему угрожает укус комара и зачем может понадобиться лёд

Летняя активность комаров запросто может испортить отдых на природе, причём последствия укуса могут быть не просто неприятными, а по-настоящему опасными для здоровья. Как быть, если после комариного укуса появилось сильное воспаление и не унимается зуд, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Он объяснил, что комариные укусы часто оборачиваются серьёзными проблемами, особенно если говорить о людях, склонных к аллергическим реакциям. У ужаленных этими насекомыми людей расширяются сосуды, а приток крови к месту укуса становится более интенсивным. Так происходит из-за того, что комары впрыскивают своим жертвам специальную обезболивающую слюну.

"Комару нужно обезболить место укуса, чтобы его не согнали, пока он напитывается кровью. Это приводит к тому, что биологическое вещество вызывает серьёзные последствия для аллергиков. Большинство может даже не заметить укус, а другие будут мучиться от ужасного зуда и покраснения. В зону воспаления начнут подтягиваться клетки аллергического ряда, которые будут давать ответную реакцию организма", — объясняет терапевт в беседе с "Вечерней Москвой".

Чтобы устранить неприятные ощущения, в первую очередь необходимо охладить место укуса, подсказал медик. Это можно сделать с помощью льда, но подойдёт и любой другой прохладный предмет. Холод не позволит образоваться сильному отёку и устранит зуд. А ещё врач напомнил о народном способе лечить комариные укусы: поражённый участок кожи нужно несколько раз протереть раствором одной ложки соды в стакане воды.

"Этот метод подойдёт тем, кто не может сразу купить аптечные препараты", — отметил Кондрахин. В заключение он подчеркнул, что самым действенным способом лечить укусы насекомых остаются антигистаминные мази.