Россиян предупредили о последствиях укуса комара

Сам по себе укус комара безопасен, но у некоторых может быть аллергия на слюну насекомого. Также комары могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал аллерголог Владимир Болибок.

"В этом случае (аллергии на слюну комара. — Прим. Лайфа) появится аллергическая реакция в виде пятна по типу крапивницы, образуется язвочка, несущая риск вторичной инфекции. Чаще всего такие реакции возникают у детей. Они могут и обычный укус расчесать, после чего начнётся гнойное воспаление", — объяснил специалист.

По словам эксперта, в России начали появляться комары, обитающие на юге. Из-за потепления климата насекомые стали перемещаться на север. Наиболее известное заболевание, которое переносят комары, — лихорадка Денге. В нашей стране этой инфекции нет, поскольку ей нужны тропики. При этом раньше встречались переносчики вируса Зика, отметил врач.

Аллерголог добавил, что человек может не сразу понять, заразился он от комара после укуса или всё-таки нет, ведь заболевание развивается в длинном инкубационном периоде. И тем не менее Болибок призывает проявлять летом настороженность. Если заболевание протекает не как ОРВИ, то следует обратиться к врачу. В качестве защиты от комаров врач посоветовал использовать москитные сетки на окнах и дверях, а также фумигаторы.

"Хорошо работает Роспотребнадзор: если аэрозоли против комаров, которые продают в магазинах, сертифицированы, значит, они безопасны", — добавил Болибок.