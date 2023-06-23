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23 июня, 17:59

Россиян предупредили о последствиях укуса комара

Врач Болибок: В России нет лихорадки Денге, которую могли бы принести комары

Сам по себе укус комара безопасен, но у некоторых может быть аллергия на слюну насекомого. Также комары могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал аллерголог Владимир Болибок.

"В этом случае (аллергии на слюну комара. — Прим. Лайфа) появится аллергическая реакция в виде пятна по типу крапивницы, образуется язвочка, несущая риск вторичной инфекции. Чаще всего такие реакции возникают у детей. Они могут и обычный укус расчесать, после чего начнётся гнойное воспаление", — объяснил специалист.

По словам эксперта, в России начали появляться комары, обитающие на юге. Из-за потепления климата насекомые стали перемещаться на север. Наиболее известное заболевание, которое переносят комары, — лихорадка Денге. В нашей стране этой инфекции нет, поскольку ей нужны тропики. При этом раньше встречались переносчики вируса Зика, отметил врач.

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Аллерголог добавил, что человек может не сразу понять, заразился он от комара после укуса или всё-таки нет, ведь заболевание развивается в длинном инкубационном периоде. И тем не менее Болибок призывает проявлять летом настороженность. Если заболевание протекает не как ОРВИ, то следует обратиться к врачу. В качестве защиты от комаров врач посоветовал использовать москитные сетки на окнах и дверях, а также фумигаторы.

"Хорошо работает Роспотребнадзор: если аэрозоли против комаров, которые продают в магазинах, сертифицированы, значит, они безопасны", — добавил Болибок.

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Ранее эксперт по домоводству Марина Рубенкова назвала три действенных средства от комаров. Помимо москитной сетки и фумигатора в её списке есть также ультразвуковой отпугиватель. Правда, его действие распространяется на ограниченную площадь помещения.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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