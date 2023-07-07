В Японии предложили бороться с комарами, утяжеляя их

Группа учёных из Японии выяснила, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) могут помочь в борьбе с комарами. Из-за их воздействия крылья и тела насекомых увлажняются, что приводит к падению. Об этом сообщает издание New Atlas.

Известно, что ПАВ в большинстве случаев не вредны для человека, их обычно используют в косметике и чистящих средствах для растворения различных веществ. А вот для комаров ПАВ могут быть смертельно опасны.

Учёные поняли, что распылять на этих насекомых воду бессмысленно, комары просто стряхивают её с себя и летят дальше. Но если добавить в воду ПАВ, то насекомые падают на землю. Такой раствор утяжеляет комара и закупоривает у него дыхальца для снабжения кислородом.

При этом ПАВ воздействуют на организм насекомых снаружи, а не изнутри. В связи с этим комары вряд ли выработают устойчивость к таким веществам. Теперь учёным нужно будет доказать, что применять данный метод в крупных масштабах безопасно.