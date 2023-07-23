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23 июля, 14:10

Китайские учёные выяснили, как связаны запахи и сексуальное желание

Archives of Sexual Behavior: Придающие значение запахам больше хотят секса

Люди, которые обращают внимание на запахи и часто нюхающие себя и других, больше остальных хотят секса. К такому выводу пришли специалисты из Южного медицинского университета в Китае, их работа размещена в журнале Archives of Sexual Behavior.

Учёные провели два опроса среди более 2,5 тысячи человек, которые ответили на вопрос, как часто они проверяют, как пахнут другие люди и сами. Также респонденты рассказали о своём сексуальном поведении. Выяснилось, что чем выше уровень сексуального желания, тем больше значения человек придаёт запахам, при этом женщины, как правило, чувствительнее к ароматам.

Учёные подчеркнули, что людям, в отличие от млекопитающих, обоняние служит в основном не для поиска еды, а для идентификации потенциальных партнёров. Прошлые исследования показали, что люди с развитым обонянием чаще других достигают оргазма.

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Ранее учёные нашли способ, как мужчинам избежать быстрой эякуляции во время секса. Специалисты провели эксперимент с 40 участниками, имеющими данное расстройство.

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Никита Осипов
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