Китайские учёные выяснили, как связаны запахи и сексуальное желание

Люди, которые обращают внимание на запахи и часто нюхающие себя и других, больше остальных хотят секса. К такому выводу пришли специалисты из Южного медицинского университета в Китае, их работа размещена в журнале Archives of Sexual Behavior.

Учёные провели два опроса среди более 2,5 тысячи человек, которые ответили на вопрос, как часто они проверяют, как пахнут другие люди и сами. Также респонденты рассказали о своём сексуальном поведении. Выяснилось, что чем выше уровень сексуального желания, тем больше значения человек придаёт запахам, при этом женщины, как правило, чувствительнее к ароматам.

Учёные подчеркнули, что людям, в отличие от млекопитающих, обоняние служит в основном не для поиска еды, а для идентификации потенциальных партнёров. Прошлые исследования показали, что люди с развитым обонянием чаще других достигают оргазма.