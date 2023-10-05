Бесовщина: Ясновидящая рассказала, какие татуировки нельзя набивать, чтобы не разрушить жизнь

Люди украшали своё тело татуировками ещё с начала сотворения мира и продолжают по сей день. Многие довольствуются бабочками и сердечками. Однако есть и такие, кто бьёт магические символы, а это очень опасно. Почему, объяснила ясновидящая Инесса Алиева.

По её словам, татуировки стоит наносить на тело с умом, ведь они могут повлиять на жизнь человека.

"Каждая татуировка имеет своё значение и несёт свой смысл. Иногда, по молодости, бывает такое, что люди, не соображая, всякую ерунду набивают. Потом оказывается, что тату имеет значение и несёт какой-то негативный момент", — слова эксперта приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ясновидящая добавила, что существуют защитные татуировки. Например, мантры, мусульманские суры, надписи на латинском языке, пентаграммы. А вот летучие мыши, разные сцены мучений, любая чертовщина — подобные изображения могут негативно повлиять на судьбу человека, пояснила Алиева.

Больше всего эксперт призвала остерегаться рунических знаков. Необходимо избавиться от такой бесовщины как можно скорее. Эксперт резюмировала, что рисунки на теле, по сути, "коды судьбы". Нужно много раз подумать, прежде чем что-то бить.