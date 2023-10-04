Тайны, мистика и консьержки: Как живётся в легендарной высотке на Котельнической набережной

Эту сталинскую высотку в центре Москвы, должно быть, видели и жители столицы, и её гости. Гигантское здание, расположенное неподалёку от центра, создаёт впечатление, что это какое-то госучреждение. Но нет. Это жилой дом, и в нём тоже живут обычные люди. Разбираемся, кто именно обитает в здании и каково это — жить в легенде.

Досталась в наследство

Кадр из видео © YouTube / Архитектурные излишества

Вот, к примеру, в одной из двухкомнатных квартир дома на Котельнической живёт блогер Анна Белолипецкая вместе "с мужем, ребёнком и котом". Хотя ещё в детстве девушка не могла и представить, что даже просто попадёт сюда. Квартира досталась мужу Анны, Ивану, по наследству от бабушки. Продавать такой актив не планируют — напротив, изо всех сил стараются сохранить семейную историю внутри.

"Мы ценим и любим этот дом. Здорово, что квартира досталась по наследству мужу, что здесь и вещи, которые были в его семье много-много лет. Приятно это всё сохранять, что все эти предметы не выкинуты и не забыты, что они живут в нашей семье. Хотя довольно часто от посторонних людей мы получаем комментарии в духе "Вы можете эту квартиру продать и вообще всю жизнь не работать" или "Зачем вы живёте в двухкомнатной квартире втроём с ребёнком, когда можете эту квартиру продать и купить в новостройке шикарную огромную, сделать ремонт — всё будет супер". Но это не для нас, потому что, наверное, у нас другие ценности", — рассказывает Анна о жизни в знаменитом доме.

Кадр из видео © YouTube / Архитектурные излишества

К концу 2023 года семья живёт в доме на Котельнической уже 13 лет и, судя по всему, переезжать не планирует. Интересно, что за все эти годы молодые и энергичные хозяева квартиры основательный ремонт сделали только на кухне. Судя по блогу Анны, он идёт "в своём темпе" — для нашей страны явление весьма типичное. Впрочем, даже так квартира выглядит отлично, а потрёпанные двери только добавляют шарма.

Всю зарплату на аренду

Кадр из видео © YouTube / Архитектурные излишества

Иван заехал в дом на Котельнической ещё в конце нулевых. Тогда эту квартиру снимала его знакомая и, уезжая за границу, предложила молодому человеку занять её место. Шикарный вид из окна, домработница, ощущение, что живёшь в легендарном здании, — за такой "ол инклюзив" просили 45 тысяч рублей в месяц. На тот момент Иван всего зарабатывал ровно столько же. Но даже перспектива голодной жизни его не смутила — зато в каких условиях! Также пугали Ивана и страшилками о местных приведениях! У него свой опыт с потусторонними силами дома.

Кадр из видео © YouTube / Архитектурные излишества

"Я знаю, вы хотите у меня спросить про приведения, есть ли они здесь. Я не встречал. Может быть, и есть", — ответил Иван на вопрос о призраках.

Зато вместо приведений пугают консьержки. Местные бабули так ответственно выполняют свою работу, что закрадывается мысль, будто они, должно быть, работают в спецслужбах, а работа на пропускном — только прикрытие. Новым жильцам дома приходится непросто — работницы не сразу запоминают "новичков". Поэтому несколько месяцев после заселения, заходя домой, каждый раз приходится объясняться, что ты тут делаешь.

Государство в государстве

Кадр из видео © YouTube / Архитектурные излишества

Дарья и Самвел заехали в высотку совсем недавно. Ещё до заселения Самвел всегда восхищался зданием — трудно было поверить, что внутри живут обычные люди. Поэтому, когда они наткнулись на объявление о сдаче квартиры, решили: её обязательно нужно посмотреть. И хоть любви с первого взгляда не случилось, отказаться от такой возможности пара не смогла. Оказалось, что легендарный дом действительно сильно отличается от всех остальных жилых зданий.

Кадр из видео © YouTube / Архитектурные излишества

"Здесь ты входишь и попадаешь в такое "государство в государстве", потому что высотка живёт в своём ритме, здесь есть внутренние работники, есть свой мини-ЖЭК. Тут очень много всего своего, и это всё живёт своей социальной жизнью. Постоянно кто-то куда-то ходит, что-то куда-то несут. И ты являешься частью этого, частью чего-то большого, живого и, очевидно, ухоженного. За высоткой и подъездом ухаживают, за прилегающей территорией. Это приятно — чувствовать, что это всё важно, что всё имеет значение", — говорят про свою удивительную жизнь в доме-легенде пара жильцов.

В целом жизнь в высотке на Котельнической — это уникальный опыт, который заключается не только в престиже и шикарных видах. Постоянное ощущение, что ты — часть истории, часть одного из символов столицы, даёт о себе знать.