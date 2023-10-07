7 знаков, что ваши отношения идеальны и продлятся всю жизнь

Встретить "того самого" — задача не из лёгких. Но не менее трудно понять, на самом ли деле он мужчина, о котором вы всегда мечтали и ради которого можно убрать с рабочего стола изображение Райана Гослинга, заменив его вашей совместной фотографией. Мы собрали семь универсальных признаков, которые дадут понять, что вы идеально друг другу подходите.

1. В отношениях свобода и доверие

Как понять, что отношения здоровые и длительные? В паре никто никого не контролирует и полностью доверяет второй половинке. Фото © Freepik / marymarkevich

Залог счастливых отношений — отсутствие запретов. Стоит задуматься, если мужчина выступает против ваших встреч с подругами, вечеринок и раздельных путешествий. Вы не должны отчитываться о каждой минуте, проведённой вдали друг от друга. Потому что оба независимы и не кладёте жизнь на служение другому, вступая в отношения. Забота важна, но без свободы и доверия любовь долго не протянет.

2. Вы уважаете друг друга

Взаимное уважение — ключ к долгим и благополучным отношениям. Вы не манипулируете чувствами партнёра, а идёте друг другу навстречу, не пытаясь учить свою половинку жизни.

3. Полное принятие партнёра таким, какой он есть

По каким признакам можно понять, что отношения счастливые и уже можно вступать в брак? Смирение со всеми недостатками и отсутствие желания что-либо поменять в партнёре. Фото © Freepik / wayhomestudio

Вы наверняка слышали, что не стоит начинать отношения, надеясь со временем изменить свою половинку. Идёт ли речь об очень серьёзных проблемах вроде зависимостей или о мелочах типа постоянно невымытой посуды. Если ожидаете, что он или она начнёт вести себя иначе в отношениях, то, скорее всего, вас ждёт разочарование. Невозможно заставить партнёра измениться, как бы вы его ни любили, если он сам этого не захочет.

4. У вас общие ценности

Необязательно совпадать во всём: у вас могут быть разные интересы и образ жизни. Но в идеале взгляды на глобальные вопросы — семью, духовность, здоровье, личный рост — должны быть если не схожими, то хотя бы не конфликтующими. Безусловно, противоположности притягиваются. Но в будущем кардинальные различия могут стать причиной бесконечных ссор и недопониманий. Есть простой способ понять, насколько ваши ценности совпадают. Узнайте у партнёра, каким он видит будущее через пять лет. Вы мечтаете завести детей и купить дом в пригороде, а он — путешествовать вдвоём по всему миру? Возможно, вам есть что обсудить.

5. Вы разговариваете друг с другом

Коммуникация — важный элемент здоровых отношений. Вы не додумываете, а спрашиваете напрямую и озвучиваете свои желания, не стараясь патологически избегать конфликта. Люди не читают мысли и могут просто не знать, что партнёру чего-то не хватает. Вы же это прекрасно понимаете, поэтому не стесняетесь просить своего любимого человечка о том, что для вас важно. Также важным навыком станет умение не только говорить, но и слушать.

6. Готовность прощать

Показатель зрелых и здоровых отношений в паре — умение прощать партнёра, разговаривать о проблемах и не таить обид. Фото © Freepik

В любых отношениях случается неправильно понимать друг друга и делать больно, это неизбежно. Если "провинившийся" партнёр искренне сожалеет о случившемся и действительно меняет своё поведение, его стоит простить. А вот если люди в паре не умеют прощать, то со временем отношения обрушатся под грузом накопившихся обид.

7. У вас нет проблем в постели