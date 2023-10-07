5 способов найти настоящих подруг, как в "Сексе в большом городе"

На протяжении всего сериала "Секс в большом городе" дружба между Кэрри, Самантой, Шарлоттой и Мирандой оставалась постоянным источником любви и поддержки. Культовая картина 90-х напомнила, что товарищество нужно беречь, иногда оно даёт нам больше, чем отношения с самым лучшим партнёром. Прочная и трогательная связь главных героинь подтверждает, что в критические моменты жизни друг может дать правильный совет или помочь пережить сложный период.

Согласитесь, каждой из нас хотелось бы иметь свою Кэрри, которой можно позвонить посреди ночи, поболтать, свою смелую и бескомпромиссную Саманту, сильную и независимую Миранду и по-детски искреннюю Шарлотту. "Неважно, кто разбил тебе сердце и сколько времени потребуется, чтобы его склеить, — ты не сможешь пережить это без своих друзей..." — говорила Кэрри Брэдшоу и была абсолютно права. Но как заполучить таких же прекрасных подружек, как у неё?

1. Чаще посещайте "кружки по интересам"

Как найти настоящих подруг, как в сериале "Секс в большом городе"? Начните с себя! Фото © Shutterstock

Многим людям в достаточно зрелом возрасте приходит мысль, что найти близкого по духу человека уже нельзя. Все возможности остались позади: где-то в школе, университете, секциях по баскетболу или во дворе отчего дома. Но это не так. Просто нужно приложить немножко усилий. Это вам требуются подруги, получается, что и вам их заинтересовывать. Поскольку подобное тянется к подобному, сделать это можно, занимаясь тем, что любите.

Например, если вы фанат плавания, бассейн станет прекрасным местом для знакомства с любителями этого вида спорта. Вечным студентам наверняка повезёт встретить единомышленников на курсах повышения квалификации или мастер-классах. Если не знаете, в чём ваш талант, но любите активный образ жизни, попробуйте организовать поход и пригласите на него как можно больше знакомых.

Основная ваша задача — чаще выходить из дома. Постоянно появляясь в новых коллективах и людных местах, вы значительно расширите свой круг общения. Кто знает, возможно, посетив очередное заведение, вы наконец-то встретите подругу, с которой пойдёте по жизни.

2. Забудьте про "маску"

Если вы собрались найти верную подругу — важно не потерять себя. Не стоит надевать "маску" и стараться казаться тем, кем вы хотите быть, но не являетесь. Поверьте, фальшь очень быстро чувствуется и сыграет с вами злую шутку. Новоиспечённая подруга также станет красоваться перед вами, а вы, не приняв этого, быстро решите закончить так и не начавшуюся дружбу. Помните, как девушки из "Секса в большом городе" делились всем, что их беспокоит, не боясь показаться глупыми или какими-то "не такими"? Так вот! Начните вести себя открыто и непринуждённо — тогда притянете к себе таких же людей.

3. Приглядитесь к коллегам на работе

Как найти таких подруг, как Кэрри, Миранда, Саманта и Шарлотта из сериала "Секс в большом городе", в зрелом возрасте? Попробуйте пообщаться с людьми на работе. Фото © Shutterstock

Школы и университеты — те места, где обычно заводят новые знакомства. Но раз уж вы читаете эту статью, значит, в вашем случае этот вариант не сработал. Если в коллективе есть люди, с которыми вы не прочь подружиться, но никто не проявляет инициативы, возьмите её в свои руки. Поговорите с руководителем о совместных мероприятиях вроде похода после работы в антикафе или бар. Можете просто предложить эти варианты напрямую своим коллегам. Неформальная обстановка создаст предпосылки для дружеских отношений. А если вы работаете удалённо или в коллективе нет близких по духу людей, остаётся радикальный способ — сменить место работы. Такой шаг кардинально меняет жизнь — и, как правило, в лучшую сторону!

4. Не бойтесь сделать первый шаг

Как просто было в детстве, когда можно было подойти и сказать: "Давай дружить". Но правда в том, что и сейчас никто не запрещает так сделать, если человек действительно нравится. Возможно, вы почувствуете себя уязвимым, когда пойдёте навстречу другому. Но вдруг окажется, что скромный коллега сам хотел наладить контакт с вами, просто оказался более робким. Поэтому просто заговорите. В конце концов, что плохого с вами может случиться?

В отношениях нужно не только брать, но и отдавать, помогать другим людям. И большинство вещей, которые мы ждём от дружбы, — доверие, надёжность, честность — строятся на взаимности. Узнайте, чего не хватает другим, помогите им, и они смогут увидеть в вас потенциального друга. Не ждите, пока всё произойдёт само собой. Проявляйте активность, приглашайте людей в гости, предлагайте прогуляться, и вы удивитесь, как много из них захотят к вам присоединиться.

5. Сохраняйте положительный настрой

Как найти друзей и подруг в любом возрасте? Не будьте унылыми душнилами! Улыбайтесь и оставайтесь на позитивной волне. Фото © Freepik

Положительный настрой — одно из самых главных требований дружбы. От него зависит, будем ли мы испытывать желание проводить с человеком время или нет. Подумайте, приятно ли людям общаться с вами, и решите, над чем стоит ещё поработать. Простые правила: говорите спасибо, поддерживайте, задавайте вопросы, не будьте скрытным и улыбайтесь. Людям не нравится постоянно находиться в обществе негативно настроенных личностей.