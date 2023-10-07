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7 октября, 08:00

10 уморительных доказательств, что коты всё-таки жидкость

Эврика! Усатики всё-таки иного агрегатного состояния. Собрали уморительные доказательства, что эти четвероногие на самом деле обладают… свойствами воды. Не верите? Смотрите сами!

"Неоспоримое доказательство, что коты — жидкость!" -sUBzERoo-.

Фото © Reddit / -sUBzERoo-

Фото © Reddit / -sUBzERoo-

"Просто миска муки", — -___-___-__-___-___-.

Фото © Reddit / -___-___-__-___-___-

Фото © Reddit / -___-___-__-___-___-

"Кошачий водопад", — frody1111.

Фото © Reddit / frody1111

Фото © Reddit / frody1111

"Энджи обожает свою банку", — sadieisbad.

Фото © Reddit / sadieisbad

Фото © Reddit / sadieisbad

"Жидкий мур", — zappa_the_cat.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zappa_the_cat

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zappa_the_cat

"У вас кот на пол разлился", — gDisasters.

Фото © Reddit / gDisasters

"Одновременно и жидкий, и твёрдый", — Cakejuuuuuunkie.

Фото © Reddit / Cakejuuuuuunkie

Фото © Reddit / Cakejuuuuuunkie

"Так жарко, что у меня даже кот растаял", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Вы не сможете туда вдвоём вместиться... А, вы же коты..." camilagnvs.

Фото © Imgur / camilagnvs

Фото © Imgur / camilagnvs

"Обновление: представители кошачьих продолжают стремиться к полностью жидкому состоянию", — cakes1todough1.

Фото © Reddit / cakes1todough1

Фото © Reddit / cakes1todough1

Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо

Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо

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Reddit / camilagnvs, -sUBzERoo-

Сергей Трофимов
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