10 уморительных доказательств, что коты всё-таки жидкость

"Неоспоримое доказательство, что коты — жидкость!" — -sUBzERoo-.

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"Энджи обожает свою банку", — sadieisbad.

Фото © Reddit / sadieisbad

"Жидкий мур", — zappa_the_cat.

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"У вас кот на пол разлился", — gDisasters.

Фото © Reddit / gDisasters

"Одновременно и жидкий, и твёрдый", — Cakejuuuuuunkie.

Фото © Reddit / Cakejuuuuuunkie

"Так жарко, что у меня даже кот растаял", — пользователь Reddit.

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"Вы не сможете туда вдвоём вместиться... А, вы же коты..." — camilagnvs.

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"Обновление: представители кошачьих продолжают стремиться к полностью жидкому состоянию", — cakes1todough1.