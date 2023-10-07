10 уморительных доказательств, что коты всё-таки жидкость
Эврика! Усатики всё-таки иного агрегатного состояния. Собрали уморительные доказательства, что эти четвероногие на самом деле обладают… свойствами воды. Не верите? Смотрите сами!
"Неоспоримое доказательство, что коты — жидкость!" — -sUBzERoo-.
Фото © Reddit / -sUBzERoo-
"Просто миска муки", — -___-___-__-___-___-.
Фото © Reddit / -___-___-__-___-___-
"Кошачий водопад", — frody1111.
Фото © Reddit / frody1111
"Энджи обожает свою банку", — sadieisbad.
Фото © Reddit / sadieisbad
"Жидкий мур", — zappa_the_cat.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zappa_the_cat
"У вас кот на пол разлился", — gDisasters.
Фото © Reddit / gDisasters
"Одновременно и жидкий, и твёрдый", — Cakejuuuuuunkie.
Фото © Reddit / Cakejuuuuuunkie
"Так жарко, что у меня даже кот растаял", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Вы не сможете туда вдвоём вместиться... А, вы же коты..." — camilagnvs.
Фото © Imgur / camilagnvs
"Обновление: представители кошачьих продолжают стремиться к полностью жидкому состоянию", — cakes1todough1.
Фото © Reddit / cakes1todough1
Reddit / camilagnvs, -sUBzERoo-