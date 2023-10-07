СМИ узнали шокирующие данные о благосостоянии финнов
ND: пятая часть финнов не может позволить себе еду и лекарства
Около миллиона финнов (а население Финляндии составляет около 5,5 миллиона) не могут позволить себе удовлетворить основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача. Об этом свидетельствует опрос Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL), результаты которого приводит издание Nya Dagbladet.
"Опрос, в котором приняли участие 28 тысяч человек, показывает, что финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет", — отмечается в исследовании.
Кроме того, во всех возрастных группах примерно каждый десятый за последний год мог оказаться без еды из-за нехватки денег.
При этом власти Финляндии, несмотря ни на какие негативные последствия, продолжают бороться с Россией посредством санкций. Ранее глава МИД страны признала, что западные ограничения нацелены в том числе и на простых россиян.
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