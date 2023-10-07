Журналист из США нашёл одну общую черту у россиян и американцев
Журналист Хинкл: Патриотизм россиян напоминает волю американцев
Журналист из США Джексон Хинкл заявил о схожести россиян и американцев. По его мнению, патриотизм русского человека напоминает волю патриотов из Штатов.
"Самый большой вывод, который я извлёк из времени, проведённого в России, заключался в том, что глубоко патриотическое и традиционное отношение среднего россиянина напоминает мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке", — написал он в своей соцсети X (бывший Twitter).
Вместе с тем журналист раскритиковал желание "демонической либеральной элиты Запада" воздвигнуть между народами стену недоверия. По его словам, она совершенно искусственна и на самом деле её не существует.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл уже рассказывал о своей поездке в Москву. Он назвал российскую столицу шикарным городом и сравнил её с такими западными мегаполисами, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Хинкл отметил обслуживание, еду и инфраструктуру — всё было на высшем уровне, а также чистоту улиц, на которых не бродят бездомные и наркоманы. А говоря о том, что его особенно впечатлило в поездке, американец выделил поход в Музей Победы.
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