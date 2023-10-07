Журналист из США нашёл одну общую черту у россиян и американцев

Журналист из США Джексон Хинкл заявил о схожести россиян и американцев. По его мнению, патриотизм русского человека напоминает волю патриотов из Штатов.

"Самый большой вывод, который я извлёк из времени, проведённого в России, заключался в том, что глубоко патриотическое и традиционное отношение среднего россиянина напоминает мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке", — написал он в своей соцсети X (бывший Twitter).

Вместе с тем журналист раскритиковал желание "демонической либеральной элиты Запада" воздвигнуть между народами стену недоверия. По его словам, она совершенно искусственна и на самом деле её не существует.