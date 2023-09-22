"Эти люди прекрасны": Журналист из США рассказал, что его впечатлило в Москве

Журналист из Соединённых Штатов Джексон Хинкл, посетивший Москву, рассказал о своих впечатлениях от поездки. На Youtube-канале он заявил, что получил лишь положительные эмоции, но особенно ему понравилось в Музее Победы.

"Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времён Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея", — сказал Хинкл.

Он подчеркнул: ему понравилось изучать российскую историю, отметив, что дружба между нашими народами вполне реальна. Американец также пообещал подписчикам, что будет с ними и дальше делиться своими ощущениями от поездки в столицу России.