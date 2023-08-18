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Опубликовано 18 августа 2023, 11:44
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Слуцкий предложил открыть музей спецоперации после победы России

Слуцкий: ЛДПР выступит с идеей создать музей победы в спецоперации на Украине

Слуцкий в зале Славы Музея Победы в Великой Отечественной войне на вручении наград волонтёрам. Обложка © Telegram / ЛДПР

Слуцкий в зале Славы Музея Победы в Великой Отечественной войне на вручении наград волонтёрам. Обложка © Telegram / ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провёл церемонию вручения наград волонтёрам в зале Славы Музея Победы в Великой Отечественной войне. В ходе выступления он предложил учредить в России музей победы в специальной военной операции на Украине. Слова Слуцкого приводит пресс-служба ЛДПР в телеграм-канале.

"Поэтому после новой и неизбежной победы России ЛДПР обязательно выступит с предложением учредить музей победы в СВО. Чествовать своих героев — это старая и славная традиция России", — сказал он.

По словам Слуцкого, подвиги военных на фронте совершаются в том числе благодаря работе сотен тысяч волонтёров по всей России. Эти героические поступки подобны тем, что совершали советские солдаты, которые в 1941 году отбросили германских фашистов от Москвы и прогнали их по всей Европе вплоть до Берлина. Слуцкий вручил волонтёрам учреждённую ЛДПР медаль "За помощь в специальной военной операции". В частности, он наградил лидеров и представителей движений "Шьём для наших" и "Неравнодушные. Москва своих не бросает", штаба помощи беженцам "Опора", благотворительного фонда "Мы едины", "Золотые руки ангела" и "Zаботливые сердца".

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Ранее Владимир Путин отметил важность движения волонтёров-медиков. По словам главы государства, оно объединило чутких к чужой беде людей. Волонтёры помогают врачам справиться с профессиональными проблемами, организация пользуется заслуженным авторитетом.

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Евгения Колесникова
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