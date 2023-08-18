Слуцкий предложил открыть музей спецоперации после победы России

"Поэтому после новой и неизбежной победы России ЛДПР обязательно выступит с предложением учредить музей победы в СВО. Чествовать своих героев — это старая и славная традиция России", — сказал он.

По словам Слуцкого, подвиги военных на фронте совершаются в том числе благодаря работе сотен тысяч волонтёров по всей России. Эти героические поступки подобны тем, что совершали советские солдаты, которые в 1941 году отбросили германских фашистов от Москвы и прогнали их по всей Европе вплоть до Берлина. Слуцкий вручил волонтёрам учреждённую ЛДПР медаль "За помощь в специальной военной операции". В частности, он наградил лидеров и представителей движений "Шьём для наших" и "Неравнодушные. Москва своих не бросает", штаба помощи беженцам "Опора", благотворительного фонда "Мы едины", "Золотые руки ангела" и "Zаботливые сердца".