Путин отметил важность движения волонтёров-медиков

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников VII Всероссийского форума волонтёров-медиков, который проходит с 6 по 9 августа в Культурном центре НИУ ВШЭ. В обращении, размещённом на сайте Кремля, он подчеркнул, что это движение объединило чутких к чужой беде людей.

"Созданное десять лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией. Продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, вы выполняете важную миссию — участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением", — подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на то, что волонтёры помогают врачам справиться с профессиональными проблемами, организация пользуется заслуженным авторитетом. Президент РФ выразил уверенность, что в рамках форума участники смогут обменяться опытом и предложить новые подходы к повышению эффективности работы движения. Он добавил, что их социально значимые проекты, несомненно, получат поддержку, и пожелал успехов на таком "непростом, но исключительно востребованном поприще".

Отметим, что Всероссийское общественное движение "Волонтёры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в области здравоохранения в Европе.