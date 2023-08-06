Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Глава государства Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил вклад ветеранов и работников железнодорожного транспорта России в развитие отрасли. Видеообращение по случаю события опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

"Дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта России! Свой вклад в развитие этой важнейшей стратегической отрасли вносят представители самых разный профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры", — подчеркнул президент.

Российский лидер подчеркнул, что каждый сотрудник отрасли работает на ответственном участке, по праву гордится профессией и продолжает её славные традиции, которые закладывались ещё в первой половине XIX века создателями Царскосельской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны железнодорожники, как и весь народ, совершили настоящий трудовой и ратный подвиг — под бомбёжками обеспечивали транспортное сообщение между фронтом и тылом, указал Путин.

Говоря о представителях профессии, президент также заметил, что при их участии идёт системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе — на важнейших и перспективных направлениях. В их числе Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Отметил глава государства и роль железнодорожников в восстановлении ж/д сообщения в Новороссии и Донбассе.

"Хочу сказать вам, всем железнодорожникам России, спасибо за ответственное отношение к работе, за преданность своей нужной, крайне востребованной, созидательной профессии, за готовность напряжённо трудиться, добиваться результата на благо родной страны и нашего народа", — заявил президент.