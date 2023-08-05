"Настоящий образец служения Родине": Путин поздравил ветерана ВОВ Николая Кульпова со столетием
Путин поздравил ветерана ВОВ лётчика Николая Кульпова со столетним юбилеем
Президент России Владимир Путин, ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Владимир Гердо
Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны лётчика Николая Кульпова со столетием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме лидер страны отметил, что жизнь векового юбиляра — настоящий образец преданного служения Родине.
"В годы Великой Отечественной войны Вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались "крылом к крылу" с французскими лётчиками авиаполка "Нормандия – Неман". Довелось Вам воевать и в небе над Кореей, где Вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа", — говорится в телеграмме.
По словам Путина, Кульпов понимает ценность настоящей дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. И тем важнее общественная и просветительская деятельность ветерана. Президент пожелал лётчику здоровья, благополучия, бодрости духа, а также всего наилучшего.
А 2 августа в России отмечали День ВДВ. Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с этой знаменательной датой. Президент подчеркнул, что действующие сегодня в зоне СВО десантники проявляют мужество и отвагу, продолжая патриотические традиции.