Регион

Уведомления отключены

5 августа, 08:43

"Настоящий образец служения Родине": Путин поздравил ветерана ВОВ Николая Кульпова со столетием

Путин поздравил ветерана ВОВ лётчика Николая Кульпова со столетним юбилеем

<p>Президент России Владимир Путин, ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Президент России Владимир Путин, ветеран Великой Отечественной войны Николай Кульпов. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Владимир Гердо

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны лётчика Николая Кульпова со столетием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме лидер страны отметил, что жизнь векового юбиляра — настоящий образец преданного служения Родине.

"В годы Великой Отечественной войны Вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались "крылом к крылу" с французскими лётчиками авиаполка "Нормандия – Неман". Довелось Вам воевать и в небе над Кореей, где Вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа", — говорится в телеграмме.

По словам Путина, Кульпов понимает ценность настоящей дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. И тем важнее общественная и просветительская деятельность ветерана. Президент пожелал лётчику здоровья, благополучия, бодрости духа, а также всего наилучшего.

Участник спецоперации исполнил мечту столетнего ветерана ВОВ из Кузбасса

Участник спецоперации исполнил мечту столетнего ветерана ВОВ из Кузбасса

А 2 августа в России отмечали День ВДВ. Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с этой знаменательной датой. Президент подчеркнул, что действующие сегодня в зоне СВО десантники проявляют мужество и отвагу, продолжая патриотические традиции.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • ветераны
  • Великая Отечественная война
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров