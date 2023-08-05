"Настоящий образец служения Родине": Путин поздравил ветерана ВОВ Николая Кульпова со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны лётчика Николая Кульпова со столетием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме лидер страны отметил, что жизнь векового юбиляра — настоящий образец преданного служения Родине.

"В годы Великой Отечественной войны Вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались "крылом к крылу" с французскими лётчиками авиаполка "Нормандия – Неман". Довелось Вам воевать и в небе над Кореей, где Вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа", — говорится в телеграмме.

По словам Путина, Кульпов понимает ценность настоящей дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело. И тем важнее общественная и просветительская деятельность ветерана. Президент пожелал лётчику здоровья, благополучия, бодрости духа, а также всего наилучшего.