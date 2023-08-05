"Волонтёры Победы" презентовали видеорассказ об освобождении Орла в годы ВОВ

Активисты движения "Волонтёры Победы" в субботу, 5 августа, презентовали видеорассказ "Код доступа: Операция "Кутузов", в котором рассказывается о подвиге освободителей города Орёл в годы Великой Отечественной войны. Данное событие приурочено к в 80-летию освобождения города от фашистов. Как отметила исполнительный директор движения Анастасия Рябова, на протяжении нескольких лет активисты создают похожие проекты для того, чтобы познакомить молодое поколение с историей нашей страны в интересном и современном формате.

"Примечательно, что к созданию видеорассказа "Код доступа: Операция "Кутузов" подключились не только профессиональные историки, но и сами добровольцы, а также местные жители и ветераны ВОВ", — отметила Рябова.

Видеорассказ содержит не только видеохронику тех времён, но и кадры художественной реконструкции, в съёмках которой приняли участие поисковики, добровольцы, артисты и жители Орла. Проект завершился викториной, которая помогла закрепить полученные навыки. В течение недели будут подведены результаты, и те, кто ответил быстрее всех правильно на вопросы, получат специальные призы от "Волонтёров Победы" и партии "Единая Россия", которая поучаствовала в организации мероприятия.