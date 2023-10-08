10 уже бесполезных навыков, которыми обладают рождённые в 90-е и раньше
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До наступления цифровой эры мы жили совсем в другом мире: проявляли фотоплёнку, записывали фильмы на видеокассеты и запоминали номера телефонов. С тех пор многое изменилось, и большинство умений оказались не нужны — но из памяти их уже не сотрёшь.
Пользователи Интернета вспоминают, как по звуку модема определяли проблемы с подключением и как находили книги по библиотечным карточкам. Сейчас это кажется смешным, но в восьмидесятые и девяностые годы считалось нормой жизни. Вот какие навыки больше никогда не пригодятся.
1. Запоминать номера телефонов
Фото © Getty Images
"А ещё поддерживать беседу с родителями друга, которому позвонил, пока он идёт к трубке", — Logical_Area_5552
2. Пользоваться библиотечным каталогом
Каталог библиотеки Курского государственного университета. Фото © Wikimedia Commons / Шпаков Илья Владимирович
"В моей личной библиотеке слишком мало книг, чтобы использовать карточки", — azul55.
3. Записывать песни с радио на кассеты
Фото © ТАСС / Максим Блохин
"А я был мастером записи видео с ТВ. У меня было феноменальное чутьё на рекламные паузы", — Maliluma.
4. Пользоваться картами местности
Раньше карты выглядели только так. Фото © Freepik
"Мои дети не могут понять, как я находила нужное место без навигатора", — smellycatfars.
5. Удерживать телефон у уха плечом
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"И параллельно делать кучу других дел. Современные телефоны слишком маленькие для этого и постоянно падают", — Regular_Sample_5197.
6. Приходить вовремя
Фото © Freepik / drobotdean
"Потому что нельзя созвониться и изменить время встречи", — Sindertone.
7. Проявлять фотографии с плёнки
Фотолаборатория — тёмная комната с оборудованием и реактивами для проявки. Фото © Wikimedia Commons / Inkaroad
"Это было весело — наблюдать, как на фотобумаге из ниоткуда возникают изображения", — Glade_Runner.
8. Диагностировать проблемы с подключением к Интернету по звуку модема
"Я поставил эти звуки вместо рингтона", — Choastistoast.
9. Устанавливать на компьютер драйвера для новых устройств с дискеты
Дискета формата 3,5 дюйма. Фото © Freepik
"Так делали до того, как обновления стали приходить автоматически из Интернета", — Blades137.
10. Считать сдачу в магазине
ТАСС / Андрей Бикбаев
"А сами кассиры помнят, как это делать?" — Weasel_Town.
Getty Images / Stone