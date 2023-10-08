10 уже бесполезных навыков, которыми обладают рождённые в 90-е и раньше

Пользователи Интернета вспоминают, как по звуку модема определяли проблемы с подключением и как находили книги по библиотечным карточкам. Сейчас это кажется смешным, но в восьмидесятые и девяностые годы считалось нормой жизни. Вот какие навыки больше никогда не пригодятся.

1. Запоминать номера телефонов

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"А ещё поддерживать беседу с родителями друга, которому позвонил, пока он идёт к трубке", — Logical_Area_5552

2. Пользоваться библиотечным каталогом

Каталог библиотеки Курского государственного университета. Фото © Wikimedia Commons / Шпаков Илья Владимирович

"В моей личной библиотеке слишком мало книг, чтобы использовать карточки", — azul55.

3. Записывать песни с радио на кассеты

Фото © ТАСС / Максим Блохин

"А я был мастером записи видео с ТВ. У меня было феноменальное чутьё на рекламные паузы", — Maliluma.

4. Пользоваться картами местности

Раньше карты выглядели только так. Фото © Freepik

"Мои дети не могут понять, как я находила нужное место без навигатора", — smellycatfars.

5. Удерживать телефон у уха плечом

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"И параллельно делать кучу других дел. Современные телефоны слишком маленькие для этого и постоянно падают", — Regular_Sample_5197.

6. Приходить вовремя

"Потому что нельзя созвониться и изменить время встречи", — Sindertone.

7. Проявлять фотографии с плёнки

Фотолаборатория — тёмная комната с оборудованием и реактивами для проявки. Фото © Wikimedia Commons / Inkaroad

"Это было весело — наблюдать, как на фотобумаге из ниоткуда возникают изображения", — Glade_Runner.

8. Диагностировать проблемы с подключением к Интернету по звуку модема

"Я поставил эти звуки вместо рингтона", — Choastistoast.

9. Устанавливать на компьютер драйвера для новых устройств с дискеты

Дискета формата 3,5 дюйма. Фото © Freepik

"Так делали до того, как обновления стали приходить автоматически из Интернета", — Blades137.

10. Считать сдачу в магазине

ТАСС / Андрей Бикбаев