Названо 8 вещей, которые помогут работать продуктивнее и с комфортом
RuNews24: USB-хаб и ежедневник являются необходимыми вещами на рабочем столе
Обложка © Shutterstock
Продуктивная работа в офисе и на фрилансе зависит от комфортной обстановки за рабочим столом. А чтобы создать её, необходимы восемь вещей, которые помогут организовать эффективный рабочий процесс и не отвлекаться от трудовых дел, пишет RuNews24.
Настольная урна
Небольшой органайзер подойдёт для мелкого мусора, например изорванной бумаги, обёрток от конфет, сломанных ручек и карандашей. С ней не придётся тратить много времени на выброс мусора и можно спокойно продолжать работать. При этом очищать урну стоит каждый вечер, чтобы утром перед вами был чистый стол.
Фото © Shutterstock
"Подставка поможет снизить нагрузку на мышцы и повысит комфорт в течение рабочего дня. На выбор представлены самые разные подставки, в том числе с регулируемыми наклоном и высотой", — говорится в материале о пользе подставки для ног.
USB-хаб
Это универсальный разветвитель проводов, который позволяет подключать сразу несколько флешек и не искать долго провода для смартфонов. Модели хабов могут иметь от трёх до пяти разъёмов под USB. С ним легко подключаются мышка, клавиатура, принтер, флешки и телефон.
Фото © Shutterstock
Органайзер для канцелярии и бумаг
Удобное приспособление для хранения любой канцелярии. Все вещи будут находиться под рукой и не создавать на столе визуального шума. Можно дополнительно приобрести органайзеры для бумаг. Это небольшие боксы, которые вмещают в себя документы и другие бумаги.
Фото © Shutterstock
Ежедневник
Наиболее важная вещь для организации работы. Туда можно быстро записать срочные планы или заметки. Сейчас для работников представлено много приложений для смартфонов, онлайн-планеров, но бумажный вариант куда надёжнее.
Фото © Shutterstock
Настольная лампа
Вещь особенно актуальна для дизайнеров, художников и тех, кто занимается чертежами. Без дополнительного света можно испортить зрение, особенно во время работы по ночам.
Фото © Shutterstock
Подставка под ноутбук
Подставка может регулировать наклон ноутбука, что позволяет не горбиться во время работы. Также она будет охлаждать компьютер, так как на столе потоки воздуха перекрываются, а вентиляторы перестают проветривать устройство.
Фото © Shutterstock
Ранее Лайф рассказывал, как обустроить кухню, чтобы туда хотелось возвращаться. Узнать о шести гениальных лайфхаках можно тут.