Названо 8 вещей, которые помогут работать продуктивнее и с комфортом

Продуктивная работа в офисе и на фрилансе зависит от комфортной обстановки за рабочим столом. А чтобы создать её, необходимы восемь вещей, которые помогут организовать эффективный рабочий процесс и не отвлекаться от трудовых дел, пишет RuNews24.

Настольная урна Небольшой органайзер подойдёт для мелкого мусора, например изорванной бумаги, обёрток от конфет, сломанных ручек и карандашей. С ней не придётся тратить много времени на выброс мусора и можно спокойно продолжать работать. При этом очищать урну стоит каждый вечер, чтобы утром перед вами был чистый стол.

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"Подставка поможет снизить нагрузку на мышцы и повысит комфорт в течение рабочего дня. На выбор представлены самые разные подставки, в том числе с регулируемыми наклоном и высотой", — говорится в материале о пользе подставки для ног.

USB-хаб Это универсальный разветвитель проводов, который позволяет подключать сразу несколько флешек и не искать долго провода для смартфонов. Модели хабов могут иметь от трёх до пяти разъёмов под USB. С ним легко подключаются мышка, клавиатура, принтер, флешки и телефон.

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Органайзер для канцелярии и бумаг Удобное приспособление для хранения любой канцелярии. Все вещи будут находиться под рукой и не создавать на столе визуального шума. Можно дополнительно приобрести органайзеры для бумаг. Это небольшие боксы, которые вмещают в себя документы и другие бумаги.

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Ежедневник Наиболее важная вещь для организации работы. Туда можно быстро записать срочные планы или заметки. Сейчас для работников представлено много приложений для смартфонов, онлайн-планеров, но бумажный вариант куда надёжнее.

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Настольная лампа Вещь особенно актуальна для дизайнеров, художников и тех, кто занимается чертежами. Без дополнительного света можно испортить зрение, особенно во время работы по ночам.

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Подставка под ноутбук Подставка может регулировать наклон ноутбука, что позволяет не горбиться во время работы. Также она будет охлаждать компьютер, так как на столе потоки воздуха перекрываются, а вентиляторы перестают проветривать устройство.

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