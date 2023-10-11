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11 октября, 14:58

Минфин предлагает при доставке алкоголя из онлайн-магазинов требовать у покупателей паспорт

Минфин предложил требовать паспорт у покупателей при онлайн-заказах алкоголя

В России предлагается требовать у покупателей паспорт при доставке алкоголя из интернет-магазинов. Эту инициативу выдвинул Минфин России, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Те инструменты контроля, которые мы предусмотрели, — предъявление паспорта, прочие аналоги, которые в магазинах сейчас, что курьер должен спросить паспорт при получении", — отметил он в беседе с журналистами.

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По словам Сазанова, данная мера предусмотрена для того, чтобы уровень контроля, применимый в онлайн-продаже для доставки, был сопоставим с тем, который существует в магазинах. Как он заметил, в Минздраве считают, что онлайн-продажи — это новый канал реализации спиртных напитков, который будет повышать доступность к алкоголю для граждан. Кроме того, Сазанов подчеркнул, что Минфин не планирует разрешать онлайн-продажу табака.

Ранее Минпромторг выступил с идеей разрешить в стране онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. При этом Минздрав не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Там заявили, что любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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