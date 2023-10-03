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3 октября, 15:10

В Минздраве объяснили, почему не поддержат онлайн-торговлю алкоголем

Помощник главы Минздрава Кузнецова: Мы не поддерживаем онлайн-продажу спиртного

Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Об этом сообщил журналистам во вторник, 3 октября, помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного. А это медики поддержать никак не могут.

"Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Россиянам разъяснили, можно ли покупать алкоголь без паспорта

Россиянам разъяснили, можно ли покупать алкоголь без паспорта

Ранее Минпромторг выступил с идеей разрешить в стране онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. Заместитель главы ведомства Виктор Евтухов добавил, что в настоящее время в нашей стране существуют все необходимые инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения её потребления россиянами.

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Shutterstock

Марина Калегина
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