В Минздраве объяснили, почему не поддержат онлайн-торговлю алкоголем
Помощник главы Минздрава Кузнецова: Мы не поддерживаем онлайн-продажу спиртного
Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Об этом сообщил журналистам во вторник, 3 октября, помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного. А это медики поддержать никак не могут.
"Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", — приводит слова Кузнецова ТАСС.
Ранее Минпромторг выступил с идеей разрешить в стране онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. Заместитель главы ведомства Виктор Евтухов добавил, что в настоящее время в нашей стране существуют все необходимые инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения её потребления россиянами.
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