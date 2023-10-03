В Минздраве объяснили, почему не поддержат онлайн-торговлю алкоголем

Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Об этом сообщил журналистам во вторник, 3 октября, помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного. А это медики поддержать никак не могут.

"Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведёт к росту объёмов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", — приводит слова Кузнецова ТАСС.