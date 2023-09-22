Россиянам разъяснили, можно ли покупать алкоголь без паспорта

Недавно в России произошла неоднозначная ситуация с покупателем, который хотел приобрести алкоголь по водительским правам. Сотрудники сетевого магазина отказали ему, сославшись на то, что нужен паспорт. Свою позицию они аргументировали разъяснениями Верховного суда РФ от мая 2023 года: водительское удостоверение не может заменить паспорт, так как не входит в список документов, удостоверяющих личность.

Однако, как пишет "Газета.ru", в Минпромторге РФ опровергли информацию, что нельзя покупать алкоголь по водительским правам. Там свою позицию аргументировали указом ведомства от 2017 года, где сказано, что права могут служить документом, позволяющим установить возраст покупателя.

"Федеральный закон запрещает продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у него документ, позволяющий установить возраст. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти", — сообщили в министерстве.

Там добавили, что правительство наделило Минпромторг правом утверждать список документов по согласованию с МВД. В настоящее время действует приказ Минпромторга России от 31 мая 2017 года № 1728 с перечнем документов, которые позволяют установить возраст покупателя алкогольной продукции. Здесь говорится, что водительские права входят в этот список.

В то же время депутат Госдумы и вице-спикер Борис Чернышов заявил, что решения Верховного суда более весомые, чем указ Минпромторга. Так что покупать алкоголь по водительским правам, по его словам, всё-таки нельзя.