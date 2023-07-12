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12 июля, 12:01

Минпромторг выступил за легализацию онлайн-продаж алкоголя и его доставки

Минпромторг поддержал идею Клишаса о легализации в России онлайн-продаж алкоголя

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало легализацию в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки при обеспечении контроля. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов в беседе с ТАСС.

"В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива", — сказал он, комментируя инициативу сенатора Андрея Клишаса.

Евтухов подчеркнул, что сейчас в нашей стране существуют все необходимые инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения её потребления россиянами. Министр также отметил другую инициативу, которую поддержало ведомство. Она подразумевает проведение эксперимента по онлайн-продаже вина из винограда, выращенного в России или произведённого в ЕАЭС, с применением сайта "Почта России" в Москве и области. По словам Евтухова, ведомство уже подготовило законопроекты по данному предложению, они внесены в кабмин, но пока решение не принято.

В России предложили запретить продажу детского шампанского

В России предложили запретить продажу детского шампанского

Ранее в Госдуме предложили запретить розничную продажу слабоалкогольных напитков в заведениях общепита. Речь в том числе идёт о пиве, сидре и медовухе. Также предлагается передавать в единую систему данные о розничной продаже пива и пивных напитков.

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Freepik / senivpetro

Светлана Оперук
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