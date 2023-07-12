В России предложили запретить продажу детского шампанского

В России предложили запретить товары для детей, которые копируют продукты для взрослых. Например, детское шампанское или сигареты. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он написал обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пишет RT. Автор идеи считает, что подобные товары хоть и не содержат алкоголь и никотин, но всё равно вредны для детей — они формируют в них лояльное отношение к спиртному и курению.

"Прошу Вас выпустить соответствующие запретительные рекомендации о свободной продаже "взрослых детских" товаров ввиду их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику", — сказано в обращении.

Ветров также считает, что на юное поколение негативно влияют популярные детские "татуировки" и косметика. По его мнению, это навязывает искажённые представления о внешности. В подростковом возрасте это может перерасти в "нечто большее", указал автор инициативы.