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12 июля, 11:01

В России предложили запретить продажу детского шампанского

Общественник Ветров предложил запретить в России продажу детского шампанского

В России предложили запретить товары для детей, которые копируют продукты для взрослых. Например, детское шампанское или сигареты. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он написал обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пишет RT. Автор идеи считает, что подобные товары хоть и не содержат алкоголь и никотин, но всё равно вредны для детей — они формируют в них лояльное отношение к спиртному и курению.

"Прошу Вас выпустить соответствующие запретительные рекомендации о свободной продаже "взрослых детских" товаров ввиду их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику", — сказано в обращении.

В России хотят запретить продажу алкоголя в магазинах в жилых домах

В России хотят запретить продажу алкоголя в магазинах в жилых домах

Ветров также считает, что на юное поколение негативно влияют популярные детские "татуировки" и косметика. По его мнению, это навязывает искажённые представления о внешности. В подростковом возрасте это может перерасти в "нечто большее", указал автор инициативы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в России призвали запретить продавать табачную продукцию после 23:00 — по аналогии с мерой, которая действует в отношении алкоголя.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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