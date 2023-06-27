В России хотят запретить продажу алкоголя в магазинах в жилых домах

Депутаты "Единой России" в ближайшее время планируют внести в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя в любых магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в жилых домах. Реализация спиртного может быть разрешена по решению собственников помещений в них.

Как рассказала газете "Известия" одна из разработчиков законопроекта, член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, такой запрет позволит исключить распитие алкоголя во дворах, подъездах, на детских площадках. Депутаты регулярно получают жалобы от жильцов на употребление алкоголя прямо на улице, подтвердил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

При этом документ допускает исключение, если собрание собственников жилья такую торговлю разрешит.