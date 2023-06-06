В Госдуме предложили способ исключить отравления ядовитым алкоголем

Депутат Госдумы РФ Олег Леонов выразил мнение, что технические жидкости вроде метанола следует окрашивать, чтобы избежать их попадания в напитки на производстве. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя факты отравления граждан суррогатным сидром.

"Как избежать повторения трагедий в будущем? Уверен, что этого невозможно добиться ужесточением наказания, усложнением лицензирования и т. д. Надо, чтобы сотрудники чётко видели, что они льют в напитки. Добиться этого можно только обязательным окрашиванием технических жидкостей", — отметил парламентарий.

И тогда, продолжил Леонов, даже если кто-то вылил окрашенную жидкость в сидр, то он будет "цвета синей омывайки". Это увидят как продавцы, так и покупатели. И благодаря этому трагедий не произойдёт, подчеркнул депутат. По его словам, если по какой-то причине подобная жидкость нужна неокрашенная, то необходимо предусмотреть спецрежим её распространения, при котором конкретное юридическое лицо сможет получить её для использования на производстве без права перепродажи и передачи.