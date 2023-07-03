В России призвали запретить продажу сигарет после 23:00

Высокая смертность от лёгочных патологий практически напрямую связана с курением, также пагубно на организм влияет алкоголь. Но запрет на продажу спиртного ночью уже действует, а в отношении сигарет такого ограничения нет. В пользу его введения высказался политолог Алексей Ярошенко.

В беседе с телеканалом "360" эксперт пояснил, что "алкогольные санкции" уже доказали свою эффективность, теперь "то же самое надо сделать с сигаретами".

"Сегодня все табачные ларьки работают 24/7. Надо от этого уходить и продавать так же, как алкоголь, с 10:00 до 23:00", — считает Ярошенко.

Политолог уверен, что ограничение по времени должно касаться не только сигарет, но и прочих курительных смесей, в которых есть никотин. Также будет не лишним ввести лимит на продажу сигарет — не больше одного блока в месяц на человека, отметил Ярошенко.