В Госдуме предложили запретить розничную продажу пива и сидра в заведениях общепита
В Госдуме выступили с предложением о запрете индивидуальным предпринимателям продавать слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, сидр и медовуху, в общепите. А данные о розничной продаже пива и пивных напитков при этом предлагается передавать в единую систему.
По данным РИА "Новости", эти предложения включены в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан. Инициативы пока ещё только внесены на обсуждение и какого-либо вердикта по ним не вынесено.
Среди других предложений депутатов — закрепить право регионов устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя, когда речь идёт об общепите. В докладе также присутствует инициатива об установлении минимальной площади (не менее 50 кв. метров) для объекта общепита, где может продаваться спиртное.
Ранее Лайф писал, что депутаты "Единой России" в ближайшее время планируют внести в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя в любых магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в жилых домах. Реализация спиртного может быть разрешена по решению собственников помещений в них. Кроме того, парламентарии предложили способ исключить отравления ядовитым алкоголем: технические жидкости вроде метанола следует окрашивать, чтобы избежать их попадания в напитки на производстве, считают в Госдуме.
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