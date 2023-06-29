В Госдуме предложили запретить розничную продажу пива и сидра в заведениях общепита

В Госдуме выступили с предложением о запрете индивидуальным предпринимателям продавать слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, сидр и медовуху, в общепите. А данные о розничной продаже пива и пивных напитков при этом предлагается передавать в единую систему.

По данным РИА "Новости", эти предложения включены в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан. Инициативы пока ещё только внесены на обсуждение и какого-либо вердикта по ним не вынесено.

Среди других предложений депутатов — закрепить право регионов устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя, когда речь идёт об общепите. В докладе также присутствует инициатива об установлении минимальной площади (не менее 50 кв. метров) для объекта общепита, где может продаваться спиртное.