"Дело не в осенней хандре": Кинолог объяснил, что делать, если собака внезапно загрустила

Если у собаки резко изменилось настроение, то первым делом следует обратиться к ветеринару. Такой совет дал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам кинолога, хозяева собак часто думают, что у животных меняется настроение из-за осенней депрессии. Однако суть не в этом. Смена поведения может указывать на проблемы со здоровьем.

"Если ваш весёлый пёс вдруг загрустил и перестал проявлять инициативу, нужно выяснить, нет ли у него проблем со здоровьем, а не пытаться сгладить лакомствами осеннюю хандру", — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.

Голубев порекомендовал обратиться к ветеринару для определения диагноза или выявления причины плохого настроения. Также он отметил, что собаки могут грустить, если хозяина нет рядом. Тогда они начинают скулить, отказываться от прогулок и еды.