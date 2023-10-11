"Дело не в осенней хандре": Кинолог объяснил, что делать, если собака внезапно загрустила
Кинолог Голубев: Смена настроения у собаки указывает на проблемы со здоровьем
Если у собаки резко изменилось настроение, то первым делом следует обратиться к ветеринару. Такой совет дал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По словам кинолога, хозяева собак часто думают, что у животных меняется настроение из-за осенней депрессии. Однако суть не в этом. Смена поведения может указывать на проблемы со здоровьем.
"Если ваш весёлый пёс вдруг загрустил и перестал проявлять инициативу, нужно выяснить, нет ли у него проблем со здоровьем, а не пытаться сгладить лакомствами осеннюю хандру", — подчеркнул эксперт в беседе с РИАМО.
Голубев порекомендовал обратиться к ветеринару для определения диагноза или выявления причины плохого настроения. Также он отметил, что собаки могут грустить, если хозяина нет рядом. Тогда они начинают скулить, отказываться от прогулок и еды.
А президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский ранее рассказал, в каких случаях собакам нужна одежда. Кинолог призвал не надевать наряды питомцам исключительно ради гонки за модными трендами.
Shutterstock