Не по моде: Кинолог рассказал, в каких случаях собакам действительно нужна одежда

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, в каких случаях стоит наряжать собак в различные костюмы и использовать одежду для домашних питомцев.

"Если собачьи наряды — дань моде, то, конечно, животных не нужно в это одевать", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

При этом эксперт отметил, что зачастую специальные комбинезоны используются после какой-либо ветеринарной процедуры, помогая защитить открытые раны. Кроме того, одежду можно использовать хозяевам гладкошёрстных или голых собак, чтобы помогать животным держать под контролем тепловой баланс, защищать их от различных заболеваний, а также не пачкаться во время прогулки.