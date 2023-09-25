Не по моде: Кинолог рассказал, в каких случаях собакам действительно нужна одежда
Кинолог Уражевский призвал хозяев не одевать собак в различные наряды ради моды
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, в каких случаях стоит наряжать собак в различные костюмы и использовать одежду для домашних питомцев.
"Если собачьи наряды — дань моде, то, конечно, животных не нужно в это одевать", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".
При этом эксперт отметил, что зачастую специальные комбинезоны используются после какой-либо ветеринарной процедуры, помогая защитить открытые раны. Кроме того, одежду можно использовать хозяевам гладкошёрстных или голых собак, чтобы помогать животным держать под контролем тепловой баланс, защищать их от различных заболеваний, а также не пачкаться во время прогулки.
А ранее Лайф рассказывал, как правильно воспитать собаку. Однако не стоит путать это понятие с дрессировкой: воспитание пса — это не про изучение определённых команд, а про комфортную жизнь рядом с питомцем. Причём заняться этим лучше с самых первых дней его нахождения в доме.
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