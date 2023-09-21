Кинолог объяснил, как правильно воспитать собаку

Дрессировка и воспитание собаки — это не одно и то же. Воспитанный пёс легко ладит с людьми, откликается на кличку, ориентируется на хозяина и знает правила, установленные дома. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Воспитание — это не про изучение определённых команд. Если ваша собака не социализирована, постоянно выпрашивает еду, прыгает на гостей и прохожих, то совершенно неважно, знает ли она команду "зайка" или нет. Когда мы говорим про воспитание, имеем в виду комфортную жизнь рядом с собакой", — отметил он в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, начинать воспитание можно с любого возраста, но лучше — с первого дня нахождения дома. Тогда первый контакт с животным не будет утерян. Кроме того, собаке стоит показать границы дозволенного и обучить полезным командам: "Ко мне!", "Дай!", "Нельзя!". Они помогут управлять питомцем в случае экстренной ситуации. Собака должна почувствовать любовь хозяина. Когда пёс освоится, стоит приступать к более серьёзному обучению — социализации и взаимодействию с человеком.

Голубев добавил, что важно найти такой подход, который будет комфортен вашей собаке, — тогда будет результат. При этом не стоит заставлять питомца делать что-то насильно, иначе можно ему навредить. Специалист порекомендовал установить несменяемые правила. Начинать воспитание стоит с более простых норм, сменяя их на более сложные во взрослом возрасте. Также стоит почаще хвалить животное. Тогда собака будет с каждым разом выдавать лучший результат.